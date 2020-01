Conte haalt Moses naar Internazionale, Slowaakse spits voor Sporting

Nog ruim een week en dan sluit de winterse transfermarkt. Wie nog gaten moet dichten in de defensie of een goaltjesdief zoekt, moet stilaan haast maken. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

Can ziet Borussia Dortmund wel zitten

Als Emre Can vertrekt bij Juventus, gaat zijn voorkeur uit naar Borussia Dortmund. Volgens de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport tekent de Duitse middenvelder in geval van een vertrek uit Turijn liever bij de Duitse club dan bij het Engelse Everton, dat ook geïnteresseerd is. Volgens de krant zou Juventus snel een transfer willen voor de Duitser.

Can staat sinds 2018 onder contract bij Juventus en heeft daar nog een verbintenis tot 2022. De voetballer werd door de Italiaanse kampioen echter niet opgenomen in de selectie voor de Champions League en kwam dit seizoen in de Serie A pas acht keer in actie.

Emre Can in actie namens Juventus.

Sporting Portugal haalt Slowaakse spits Sporar

De Slowaakse spits Andraz Sporar heeft een vijfjarig contract getekend bij Sporting Portugal. De club uit Lissabon neemt de 25-jarige spits voor 7 miljoen euro over van Slovan Bratislava, waar Sporar dit seizoen goed was voor 20 goals in 26 wedstrijden. Sporar scoorde tot op heden twee keer in 19 interlands voor Slowakije.

Djourou duikt op bij FC Sion

Johan Djourou heeft een contract voor een halfjaar getekend bij FC Sion, de nummer zeven in de Zwitserse competitie. De 33-jarige verdediger zat een jaar lang zonder club, nadat het Italiaanse SPAL in januari 2019 de samenwerking met Djourou verbrak. Djourou speelde in het verleden jarenlang voor Arsenal en HSV. Djourou werd geboren in de Ivoriaanse hoofdstad Abidjan, maar is 76-voudig international van Zwitserland. Hij gaat nu voor het eerst in dat land voetballen.

Conte haalt Moses naar Internazionale

Internazionale heeft na Ashley Young (34) opnieuw een speler aangetrokken in deze winterse transferperiode. Nigeriaans international Victor Moses (29) komt op huurbasis over van de Turkse topclub Fenerbahçe, dat hem het afgelopen jaar huurde van Chelsea. Internazionale heeft een optie tot koop bedongen bij Chelsea, waar Moses tot medio 2021 onder contract staat.

Internazionale-coach Antonio Conte kent Moses nog goed uit zijn periode bij Chelsea, want in het seizoen 2016/2017 was Moses de vaste bespeler van de rechterflank in het 3-4-3 systeem van Chelsea. Conte hanteert dat systeem nu ook bij Internazionale. Met Young op links en Moses op rechts heeft Internazionale nu twee extra opties voor de tweede seizoenshelft, waarin de club uit Milaan zal proberen het Juventus lastig te maken in hun jacht op de negende landstitel op rij.

Eden Hazard en Victor Moses juichen namens Chelsea in februari 2017.

Espanyol trekt de portemonnee voor Embarba

RCD Espanyol staat onderaan in La Liga, met slechts veertien punten na twintig wedstrijden. De tweede club van Barcelona is in de zoektocht naar versterkingen uitgekomen bij Adrián Embarba, een 27-jarige rechtsbuiten uit Madrid. Hij komt over van Rayo Vallecano, waar hij dit seizoen goed was voor 7 goals en 11 assists in 23 wedstrijden op het tweede niveau van Spanje. In totaal was Embarba bij de derde club van Madrid goed voor 33 goals en 41 assists in 196 wedstrijden.

Tonelli keert terug naar Sampdoria

Lorenzo Tonelli keert terug naar Sampdoria, de club waar hij vorig seizoen al op huurbasis voor speelde. Bij Napoli kwam de dertigjarige verdediger uit Firenze dit seizoen nog geen minuut in actie. Napoli verhuurt Tonelli de rest van het seizoen aan de club uit Genua, waarna hij in de zomer voor 2,5 miljoen euro definitief de overstap maakt.

Lorenzo Tonelli juicht na een goal namens Napoli in januari 2017.

Podolski tekent contract bij Antalyaspor

Lukas Podolski keert terug naar de Turkse competitie. De 34-jarige aanvaller maakt transfervrij de overstap van Vissel Kobe naar Antalyaspor, de huidige nummer zestien in de Turkse Süper Lig. Podolski, die in 2014 wereldkampioen werd met Duitsland, speelde tweeënhalf jaar voor het Japanse Vissel Kobe. Daarvoor kwam de 130-voudig international van Duitsland uit voor FC Köln, Bayern München, Arsenal, Internazionale en Galatasaray.

Volledig scherm © Getty Images

Zulte Waregem en Cercle willen Dompé

Jean-Luc Dompé (24) staat in de belangstelling van FC Utrecht en Heerenveen, maar ook van de Belgische clubs Zulte Waregem en Cercle Brugge. De vleugelaanvaller werd door AA Gent naar de beloftenploeg verwezen, nadat hij niet opdaagde voor een looptraining op de laatste dag van het trainingskamp in het Spaanse Oliva. Dompé wees eerdere belangstelling uit Griekenland, Turkije en het Midden-Oosten af, maar zou wel oren hebben naar een andere Belgische club.

Gent's Jean-Luc Dompe pictured in action during the winter training camp of Belgian first division soccer team KAA Gent, in Oliva, Spain, Monday 06 January 2020.

Ajax-beul Rodrigo op weg naar FC Barcelona

Valencia-spits Rodrigo staat bovenaan de lijst van FC Barcelona om de geblesseerde Luis Suárez te vervangen. Dat meldt Mundo Deportivo. Valencia wil naar verluidt zestig miljoen euro ontvangen voor de spits, die dit seizoen pas twee keer scoorde in de competitie. Rodrigo was tevens tweemaal trefzeker in de Champions League, waaronder in het duel met Ajax (0-1). Zijn treffer leidde de uitschakeling van de Amsterdammers in.

Rodrigo verschalkt André Onana.

Manchester United kijkt naar Carlos Tevez

Door de langdurige afwezigheid van Marcus Rashford is Manchester United op zoek naar een versterking op de korte termijn. Daarvoor is de Engelse topclub uitgekomen bij oude bekende Carlos Tevez, aldus Tuttosport. De 35-jarige spits speelde in het verleden naast United voor onder meer Manchester City en Juventus. Sinds 2018 staat de 76-voudig international van Argentinië onder contract bij Boca Juniors.

Carlos Tevez.

Dilrosun in de belangstelling van AS Roma

Javairô Dilrosun wordt misschien ploeggenoot van Justin Kluivert. Volgens de Italiaanse-journalist Gianluca Di Marzio wil AS Roma-trainer Paulo Fonseca een aanvallende versterking binnenhalen en daarbij staat de Nederlander hoop op het lijstje. De voormalig jeugdspeler van Ajax en Manchester City zit sinds 2018 bij Hertha BSC en heeft één interland voor het Nederlands elftal gespeeld.

Dilrosun tijdens een interland van Jong Oranje.

Dani Olmo onderweg naar Duitsland

De Spanjaard Dani Olmo is volgens verschillende media onderweg naar de koploper van Duitsland: RB Leipzig. De voormalig jeugdspeler van FC Barcelona heeft de clubs voor het uitkiezen, maar kiest dus voor een transfer naar de Duitsers. Met de overgang zou minimaal 30 miljoen euro gemoeid zijn en kan oplopen tot 45 miljoen. Olmo kiest mede voor Leipzig omdat de club ook na de winter Champions League voetbal speelt. De middenvelder heeft één interland achter zijn naam staan.

Dani Olmo tijdens zijn eerste interland voor Spanje.

Van Wonderen niet naar NAC

Goed ingevoerde bronnen melden dat NAC Breda de stekker uit de gesprekken met Kees van Wonderen heeft getrokken. De Bredase club dus gaat niet in zee met de trainer waarmee het vanaf begin januari tweemaal aan tafel zat en eenmaal telefonisch contact had. De leiding is er niet volledig van overtuigd geraakt dat hij de ideale trainer is voor de Parel van het Zuiden. Van Wonderen heeft nog nooit op eigen benen gestaan als coach.

Georginio Wijnaldum met Kees van Wonderen.

Bel Hassani mag vertrekken bij PEC

PEC Zwolle heeft Ilias Bel Hassani toestemming gegeven om een transfer naar een buitenlandse club af te ronden. Bel Hassani ontbreekt daarom op de training van vandaag. De middenvelder raakte net voor de winterstop zijn basisplaats kwijt onder coach John Stegeman.

Rico Strieder en Iliass Bel Hassani.

Wouter Burger op huurbasis naar Excelsior

Feyenoord verhuurt Wouter Burger tot het eind van het seizoen aan Excelsior. De achttienjarige middenvelder mag ervaring opdoen in de Keuken Kampioen Divisie, waar Excelsior de zevende plek bezet. Burger speelde dit seizoen zes wedstrijden voor Feyenoord in de eredivisie. Mogelijk is het aantrekken van Burger goed nieuws voor Jeffry Fortes: de middenvelder aast op een directe overstap naar Sparta.

Steven Berghuis, Wouter Burger en Ridgeciano Haps beseffen dat Feyenoord dure punten laat liggen in Heerenveen.

Solskjaer wil snel versterking bij United

Manchester United heeft dringend behoefte aan versterking van de selectie. Dat zei manager Ole Gunnar Solskjaer na de smadelijke nederlaag op het eigen Old Trafford tegen Burnley (0-2). ,,We weten dat we nieuwe spelers nodig hebben”, aldus de Noor. ,,We werken daar hard aan.”

Solskjaer mist al vrijwel het hele seizoen de langdurig geblesseerde Paul Pogba, een van zijn belangrijkste spelers. Daarnaast zijn topschutter Marcus Rashford en middenvelder Scott McTominay ook voorlopig afwezig. De Noorse trainer van ManUnited moet daardoor noodgedwongen vaak terugvallen op jonge talenten. ,,Ik kan de jongens niets verwijten, ze geven allemaal alles wat ze in zich hebben. Maar we vragen ook heel veel van ze. De rek is er een beetje uit.”

De ploeg van Solskjaer incasseerde tegen Burnley de achtste competitienederlaag van dit seizoen, de tweede voor eigen publiek. Burnley had in 1962 voor het laatst gewonnen op Old Trafford. ,,We kunnen niets anders doen dan onze handen verontschuldigend omhoog houden en zeggen dat dit niet past bij Manchester United”, aldus Solskjaer.

Ole Gunnar Solskjaer ziet gelaten toe hoe zijn ploeg thuis verliest van Burnley.