David Silva verkiest Real Sociedad boven Lazio, Badstuber naar Stuttgart onder 21

Interview Na Spurs wil Michel Vorm maar al te graag weer in de eredivisie keepen

30 juli Voor Michel Vorm zit zijn tijd bij Tottenham Hotspur erop. De keeper beleefde er voornamelijk vanaf de bank een mooie tijd. Hij is 36 maar denkt nog niet aan stoppen. Hij wil graag keepen in de eredivisie. ,,Ik weet dat de deur bij FC Utrecht altijd voor me open staat.”