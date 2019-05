De Graafschap-huurling Matusiwa mag weg bij Ajax

FIFA neemt schorsing Mino Raiola over

10 mei Spelersmakelaar Mino Raiola mag na zijn schorsing door de Italiaanse bond nu ook wereldwijd drie maanden zijn vak niet uitoefenen. Zijn neef Vincenzo moet twee maanden functioneel stilzitten. Raiola is in Nederland zeer invloedrijk. Waarvoor hij precies de straf kreeg is niet geheel duidelijk.