De Graafschap zet in op Poldervaart, Spurs breekt gesprekken met Conte af

Liverpool haalt verdediger Davies, Bertrams vervangt Zetterer in Zwolle, Gray naar Leverkusen

3 februari De winterse transfercarrousel is zijn voorlaatste dag in gegaan. Tot en met maandagavond kunnen clubs uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hun selectie versterken of spelers laten vertrekken. In de rubriek Transfer Talk houden we alle berichten bij uit binnen- en buitenland, van done deals tot geruchten.