De Jong denkt nu toch aan Barça, Catalanen verhogen bod

Het leek in kannen en kruiken. Zelfs in de Spaanse media geloofden ze het niet meer: Frenkie de Jong zou voor Paris Saint-Germain kiezen. Deze week landde Barcelona echter met een grote delegatie topmannen in Amsterdam om toch nog een poging te doen. Onder meer technisch directeur Eric Abidal was in de hoofdstad gespot en volgens het Catalaanse Sport heeft het gewerkt: De Jong denkt nu toch weer aan Barça. PSG zou namelijk een dag later in Amsterdam zijn geweest in de hoop het contract te tekenen, maar kwam van een koude kermis thuis. Barcelona zou ook het bod verhoogd hebben tot boven de gevraagde 75 miljoen euro. Volgende week zou de beslissing vallen.