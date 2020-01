De Rossi (36) stopt voor zijn dochter, De Rooij bij PSV tijdelijke opvolger Faber

De winterse transfermarkt is alweer bijna een week open. Tot en met vrijdag 31 januari hebben clubs in Europa weer de mogelijkheid gaten in de defensie te dichten, een goaltjesdief aan te trekken of spelers te verkopen of te verhuren. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

PSV vindt tijdelijke hoofd opleiding

Rick de Rooij gaat tot aan het einde van dit seizoen aan de slag als hoofd opleiding bij PSV. De 40-jarige Brabander vervangt tijdelijk Ernest Faber, die het seizoen afmaakt als hoofdtrainer bij de club uit Eindhoven. Faber is sinds vorige maand de tijdelijke opvolger van de ontslagen Mark van Bommel. De 40-jarige De Rooij werkt al vier jaar als jeugdtrainer bij PSV.

De Rossi (36) stopt

Daniele De Rossi stopt per direct met voetballen. De 36-jarige Italiaan speelde het afgelopen halfjaar bij Boca Juniors in Argentinië, maar besloot vanavond dat het genoeg was. De Rossi, spelend op het middenveld, werd bij AS Roma een legende. Hij doorliep er de jeugdopleiding en speelde tussen 2001 en 2019 616 wedstrijden voor de Romeinen. Hij tekende bij Boca tot medio 2020, maar stopt dus 6 maanden eerder. De Rossi wil terug naar zijn familie. ,,Ik mis mijn dochter. Maar vooral: zij mist mij, dus ik móét naar huis. Iedereen heeft me op andere gedachten proberen te brengen, maar ik heb mijn besluit gemaakt, het is definitief.”

Ex-PSV’er Ritzmaier naar Barnsley

Marcel Ritzmaier zet zijn loopbaan voort bij Barnsley FC. De 26-jarige Oostenrijker tekent voor tweeënhalf bij de nummer 23 van de Championship. De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van PSV. Een doorbraak in Eindhoven bleef echter uit. PSV verhuurde Ritzmaier aan SC Cambuur, NEC en Go Ahead Eagles. Sinds de zomer van 2018 speelde hij in zijn vaderland voor Wolfsberger AC.

Dreyer verruilt Heerenveen voor FC Midtjylland

Anders Dreyer vertrekt per direct bij Heerenveen. De 21-jarige Deen speelt de rest van het seizoen in zijn vaderland voor FC Midtjylland, de koploper in Denemarken. De jarige aanvaller werd dit seizoen door Heerenveen gehuurd van Brighton & Hove Albion. De Engelsen verkopen Dreyer nu tussentijds.

,,Anders ontwikkelde zich hier goed‘’, zegt Heerenveens technisch manager Gerry Hamstra in een reactie. ,,We hadden hem er in de tweede seizoenshelft graag bijgehouden. Door een clausule kiest Anders nu voor een transfer naar FC Midtjylland. We wensen hem het allerbeste toe met deze nieuwe uitdaging bij een topclub in Denemarken.’’

Dreyer, die bij Heerenveen slechts één keer in de basis stond, scoorde in elf eredivisieduels één keer.

Spurs en Arsenal willen Lemar

Tottenham Hotspur overweegt om Thomas Lemar van Atlético Madrid te huren. Volgens The Independent wil de Londense club ook een optie tot koop bedingen. De transfersom zou op 60 miljoen euro liggen. Ook Arsenal heeft interesse in de Frans international die bij Atlético weinig speeltijd krijgt.

Drie topclubs azen op Cavani

Edinson Cavani is komende zomer transfervrij. Volgens de Franse sportkrant L’Equipe willen Chelsea, Manchester United en Atlético Madrid de PSG-spits vastleggen. Timo Werner van RB Leipzig is volgens Britse media ook een optie voor Chelsea, dat na een transferban weer zaken mag doen.

Ayoub wil buitenlandse transfer

Yassin Ayoub ziet een transfer naar ADO Den Haag niet zitten. De 25-jarige middenvelder mag bij Feyenoord en is niet mee naar het trainingskamp in Marbella. Ayoub hoopt in de winterstop op een transfer naar een buitenlandse club. Hij heeft ook onder de nieuwe trainer Dick Advocaat weinig perspectief op veel speeltijd. Ayoub kwam medio 2018 transfervrij over van FC Utrecht. In anderhalf seizoen kwam de middenvelder tot slechts 19 competitiewedstrijden.

Definitief: Nigel Lonwijk gaat verder bij Wolves

De 17-jarige Nigel Lonwijk vertrekt definitief bij PSV. De verdediger tekent deze week bij de Engelse Premier League-club Wolverhampton Wanderers. De Britten nemen hem voor een opleidingsvergoeding van 220.000 euro over.

Lonwijk vertrekt komende week bij PSV. Het talent gaat spelen bij de Engelse Premier League-club Wolverhampton Wanderers. De Britten kunnen hem voor een opleidingsvergoeding van 220.000 euro overnemen, wat voor een club uit de hoogste afdeling in Engeland eenvoudig te betalen is.

Sparta laat Veldwijk niet naar Zuid-Korea gaan

Lars Veldwijk (28) sluit vandaag gewoon aan bij het trainingskamp van Sparta in Spanje. Voor de spits is serieuze belangstelling van het Zuid-Koreaanse Jeonbuk Hyundai, maar de Rotterdamse club laat hem niet gaan nu Halil Dervisoglu definitief naar het Engelse Brentford is vertrokken.



Jeonbuk Hyundai, de kampioen van Zuid-Korea, heeft serieuze belangstelling voor Lars Veldwijk. Dit bevestigt Henk van Stee, de technisch manager van de Rotterdamse eredivisionist. Voor Van Stee viel er te praten over een overgang, op voorwaarde dat de ploeg een transfersom zou betalen voor Veldwijk en dat Halil Dervisoglu nog een half jaar gehuurd kon worden van Brentford. Dat laatste blijkt niet het geval aangezien Dervisoglu reeds gedebuteerd heeft voor de Engelse tweede divisionist.



Tenzij Sparta nog een vervanger weet te vinden voor Dervisoglu, blijft Veldwijk volgens Van Stee daarom bij Sparta. Ook al is de spits zelf tot overeenstemming gekomen met Jeonbuk Hyundai. ,,We willen ook voorin voldoende concurrentie hebben”, zegt Van Stee. ,,Met Ragnar Ache (die na dit seizoen naar het Duitse Eintracht Frankfurt vertrekt, red.), Joël Piroe (gehuurd van PSV) en Lars hebben we nu drie goede aanvallers. Aan dat aantal willen we geen concessies doen.”



Pogingen om Ferdy Druijf tijdelijk over te nemen van AZ blijken een illusie aangezien de Alkmaarse club heeft aangegeven dat ze de jonge spits niet wil laten gaan. Verder ziet de Sparta-leiding niet zo snel haalbare alternatieven. Om die reden ziet het er vooralsnog naar uit dat Veldwijk zijn nog half jaar durende overeenkomst uit zal zitten bij Sparta. Al blijft er tot 1 februari nog alles mogelijk.

AZ verkoopt Bjørn Johnsen aan Ulsan Hyundai

AZ heeft de Noorse spits Bjørn Johnsen verkocht aan de Zuid-Koreaanse topclub Ulsan Hyundai FC. De voormalig spits van ADO Den Haag, die in Alkmaar tot 2022 onder contract stond, werd tot 31 december verhuurd aan het Noorse Rosenborg BK. De in 2018 van ADO naar Alkmaar getransfereerde aanvaller kwam niet voor in de plannen van AZ-trainer Arne Slot.

Ajax bijna af van Lisandro Magallán

Een jaar na zijn komst naar Amsterdam lijkt Lisandro Magallán alweer op de weg terug naar Argentinië. De verdediger, die door Ajax afgelopen zomer werd verhuurd aan het Spaanse Deportivo Alavés is in beeld bij Racing Club. De Argentijnse topclub wil de 26-jarige verdediger definitief overnemen van Ajax, zo meldt TNT Sports. Magallán kwam exact een jaar geleden voor tien miljoen euro over van Boca Juniors, maar doorbreken deed hij nooit. De Amsterdamse miskoop kwam tot slechts 64 minuten in de eredivisie (Ajax-PSV en Feyenoord-Ajax). Ook bij Alavés is zijn speeltijd dit seizoen zeer beperkt. Hij speelde zeven duels bij de nummer 15 van La Liga.

Concurrentie op komst voor Luuk de Jong?

Luuk de Jong dreigt weer een een plekje te moeten zakken in de hiërarchie bij Sevilla. De Oranje-international, die pas twee keer scoorde sinds zijn overgang van PSV, ziet de concurrentie mogelijk toenemen nu zijn club een lijntje heeft uitgegooid naar Raúl De Tomás, de 25-jarige Spaanse aanvaller van Benfica. De Tomás zou wel oren hebben naar een transfer naar Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, waar hij na Javier Hernandez, Munas Dabbur en Luuk de Jong de vierde spits wordt. Voor de Jong wordt de kans op speeltijd wéér kleiner. Raúl De Tomás speelde de voorbije seizoenen op huurbasis voor Rayo Vallecano, maar was eigendom van Real Madrid. De Koninklijke verkocht hem afgelopen zomer aan Benfica, maar in Lissabon komt De Tomás nauwelijks aan spelen toe.

Spierings niet met RKC mee naar Portugal

Stijn Spierings reist vandaag niet met RKC mee naar Portugal. De middenvelder, oud-speler van AZ en Sparta, is in afwachting van een transfer. Spierings trainde afgelopen vrijdag al niet met de groep mee, maar werkte individueel een training af in Waalwijk.

Ogenia in beeld bij FC Eindhoven

Justin Ogenia (20) ruilt Willem II deze winter mogelijk op huurbasis in voor FC Eindhoven. De rechtsback is aan de Aalsterweg in beeld als vervanger van de zwaar geblesseerde Collin Seedorf. Nadat Seedorf eind november wegviel met een kruisbandblessure, werd het rechtsachterin puzzelen voor FC Eindhoven. Ogenia speelt sinds 2011 bij Willem II en werd in 2017 bij de selectie gehaald als rechtsback. De Helmonder, die in Tilburg een contract heeft tot 2021, maakte in september als invaller zijn eredivisiedebuut tegen Feyenoord, maar daar bleef het vooralsnog bij.