DEADLINE DAY | Kongolo en Oosterwolde naar Serie B, Everton wil ook Alli en Jørgensen naar Kopenhagen

FC Transfer­vrij: lopen deze wereldtop­pers gratis de deur uit?

Spelers met een aflopend contract mogen vanaf vandaag onderhandelen over een transfervrije overstap in de zomer. Honderden spelers in Europa beschikken over een aflopende verbintenis, waardoor de Europese top met bovengemiddelde interesse toekijkt. Deze spelers kunnen vanaf dit moment aan de onderhandelingstafel.

1 januari