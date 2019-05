Derby aast op Becker, City ziet in De Ligt opvolger Kompany

TransfertalkHet transferwindow is deze week geopend in Engeland, Nederland en andere Europese competities volgen later. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijke rubriek TransferTalk.

Engelse interesse voor Becker

Derby County is in de markt voor ADO-aanvaller Sheraldo Becker. Ook Leeds United en Middlesbrough zouden volgens Derby Telegraph interesse hebben in Becker. Bij Derby, dat onlangs de finale voor de play-offs naar de Premier League behaalde, speelt Florian Jozefzoon, die net als Becker zijn opleiding bij Ajax genoot. De aanvaller van ADO speelt sinds 2016 in Den Haag. Daarvoor werd hij door Ajax verhuurd aan PEC Zwolle. In Amsterdam kwam Becker alleen voor Jong Ajax uit.

Trainer Setién weg bij Betis

Quique Setién zat vandaag voor de laatste keer op de bank bij Real Betis. De 60-jarige trainer maakte na de zege bij Real Madrid (0-2) bekend te vertrekken. Setién had Betis twee jaar lang onder zijn hoede. In 2017 volgde hij Alexis Trujillo op. Oud-prof Setién, die onder meer voetbalde voor Atlético Madrid, was eerder onder meer werkzaam bij UD Las Palmas. Met Real Betis eindigde hij dit seizoen in La Liga op de tiende plaats.

Belgisch international Boyata naar Hertha

Volledig scherm Dedryck Boyata. © REUTERS De Belgische verdediger Dedryck Boyata verruilt het Schotse Celtic voor Hertha BSC uit Berlijn. Dat bevestigde Michael Preetz, de manager van de club uit de Bundesliga. International Boyata (28) voetbalde in het seizoen 2012-2013 nog enkele duels voor FC Twente, dat hem had gehuurd van Manchester City. Het contract van Boyata bij Celtic, dat eerder deze maand voor de vijftigste keer de Schotse titel veroverde, liep af. Sinds zijn komst bij de Schotse club in 2015 was het zijn vierde titel op rij. Hij kwam het afgelopen seizoen tot 32 wedstrijden en ontbrak de laatste weken vanwege een knieblessure.



Preetz kondigde daarnaast contractverlengingen aan van aanvoerder Vedad Ibisevic (34) en de Duitse jeugdinternational Maximilian Mittelstädt.

Pizarro (40) plakt er nog een jaartje aan vast

Volledig scherm Claudio Pizarro. © BSR Agency Claudio Pizarro heeft zijn afscheid nog even uitgesteld. De inmiddels 40 jarige spits van Werder Bremen heeft zijn contract met een jaar verlengd. De Peruaanse aanvaller speelde twintig jaar geleden al zijn eerste wedstrijd voor Werder, dat hem overnam van Alianza Lima. Later kwam hij uit voor Bayern München, Chelsea en 1. FC Köln. Elke keer kwam hij weer terug bij zijn oude liefde, Werder Bremen. Pizarro greep met Werder net naast Europees voetbal. De club van Davy Klaassen eindigde als achtste, op een punt achterstand van Eintracht Frankfurt.

Ajax-aanvaller Cerny op weg naar Utrecht

Vaclav Cerny is op weg naar FC Utrecht. De club uit de Domstad wil de Tsjechische buitenspeler kopen van Ajax. De twee clubs zijn in gesprek over de transfersom. Cerny heeft in Amsterdam nog een contract tot 2020. Lees hier alles over de mogelijke transfer.

De Ligt als vervanger voor Kompany?

Dat Matthijs de Ligt Amsterdam gaat verlaten na het voorbije successeizoen, dat lijkt wel duidelijk. FC Barcelona lijkt nog altijd de beste papieren te hebben in de strijd om de diensten van de 19-jarige centrumverdediger, maar daar is als we de Daily Mail moeten geloven het laatste woord nog niet over gezegd. Vandaag maakte Manchester City namelijk bekend dat de met 6-0 gewonnen FA Cup-finale tegen Watford de laatste wedstrijd was voor aanvoerder Vincent Kompany in het shirt van de Premier League-kampioen - enkele uren later werd duidelijk dat de Rode Duivel terugkeert naar oude liefde Anderlecht als speler-trainer. En dus komt er een plekje vrij centraal achterin bij The Citizens. De Engelse grootmacht ziet in De Ligt een mogelijke opvolger van de routinier. Een andere voorname kandidaat is volgens de tabloid Harry Maguire van Leicester City, al ligt er in beide gevallen nog niets concreets.