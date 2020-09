Dest mogelijke vervanger Semedo bij Barça, Arsenal laat Leno-vervanger gaan

Doe de quiz Peter (60) heeft voor tienduizen­den euro's aan Ma­rio-spul­len: ‘Die loodgieter is mijn held’

7:30 Wie denkt aan Super Mario, denkt aan pure nostalgie uit de jaren 80. Maar 35 jaar later is het besnorde, over champignons springende mannetje nog altijd een icoon voor miljoenen Nederlanders, zowel jong als oud. De 60-jarige Peter Borghouts uit Maastricht groeide op met de Italiaanse loodgieter en rekent zichzelf tot een van zijn grootste fans. ,,Mario is mijn held, ik heb alles van hem.”