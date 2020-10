Dest naar FC Barcelona: ‘Ik wil in de toekomst terugkeren bij Ajax’

Door Johan Inan



Dest onderging vandaag zijn laatste medische testen in Catalonië. Trainer Ronald Koeman treedt vandaag met Barcelona aan tegen Celta de Vigo. Morgen wordt Dest bij zijn nieuwe club officieel gepresenteerd. Dest geeft in een interview op de clubkanalen aan dat het voor hem lastig is om de Amsterdamse club te verlaten: ,,Ik ben blij met de kans, maar het is écht moeilijk om afscheid te nemen. Ik heb hier de helft van mijn leven doorgebracht en Ajax is de beste club van Nederland. Ik besef het me steeds meer. Het besef begint nu steeds meer te komen en ik begin Ajax nu al te missen. Het is een deel van mijn leven en dat is in één klap weg. Ik hoop sowieso dat ik in de toekomst terug kan keren naar Ajax. Ik wil hier nog spelen in de toekomst.”



Koeman greep bij het Nederlands elftal naast Dest, die koos voor de Verenigde Staten, maar heeft de vleugelverdediger nu wel binnen: ,,Hij heeft goede plannen met me en weet ik dat zowel rechts- als linksback kan spelen. Hij heeft vertrouwen in me en ik ook. Het is vroeg, maar ik geloof in mezelf. Ik weet wat ik kan en ik houd van uitdagingen.”