Diego Costa keert terug naar Brazilië, Inter haalt opvolger Lukaku op in Rome

Arnesen speurt koortsach­tig naar verster­king voor Feyenoord: ‘Bij Dilrosun staat de deur op een kier’

10 juli Feyenoord huurde Guus Til, kocht Marcus Pedersen en legde Ofir Marciano vast als tweede keeper. De oogst op de transfermarkt is nog altijd mager, want er is wederom nauwelijks budget.