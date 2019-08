Doan voor 7,5 miljoen euro van FC Groningen naar PSV

FC Groningen wilde in eerste instantie liefst 14 miljoen euro hebben voor de vijftienvoudig international van Japan, maar moest uiteindelijk dus genoegen nemen met iets meer dan de helft. Daarnaast is een gangbaar (10 tot 15 procent) doorverkooppercentage afgesproken over een deel van de eventuele winst bij een toekomstige transfer. De afgelopen anderhalve week was er sprake van een moeilijke situatie voor alle partijen, omdat Doan per se naar PSV wilde en FC Groningen liefst veertien miljoen euro en een doorverkooppercentage voor hem wilde. Zaakwaarnemer Kees Ploegsma junior, FC Groningen, Doan en PSV zijn uiteindelijk toch op één lijn gekomen. Het aantrekken van Doan is onder voorbehoud van de medische keuring, die later deze week zal plaatsvinden.