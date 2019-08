Drukte bij Feyenoord: Karsdorp komt als opvolger St. Juste, Van Wolfswinkel onderweg

OnderhandelingenRick Karsdorp staat voor een rentree bij Feyenoord. De 24-jarige rechtsback is vandaag in De Kuip. Wanneer hij door de medische keuring komt, is hij weer speler van de Rotterdamse club. Die huurt hem in dat geval van AS Roma.

Rick Karsdorp heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag weer voor Feyenoord wil voetballen. De aanvallend ingestelde rechtsback zit op dood spoor bij AS Roma, waar hij mede vanwege een zware kruisbandblessure (opgelopen in oktober 2017) nooit is doorgebroken. Twee jaar geleden nam AS Roma de drievoudig international van Oranje nog voor 16 miljoen euro over van Feyenoord, maar Karsdorp kwam tot slechts vijftien duels in twee seizoenen bij de Italiaanse club. Van die vijftien wedstrijden maakte hij slechts twee keer de 90 minuten vol: tegen Virtus Entella in de Coppa Italia en tegen Chievo Verona in de Serie A. AS Roma werd afgelopen seizoen zesde in de Serie A en speelt dit seizoen in de Europa League.

Karsdorp wil na twee moeilijke jaren in Italië weer aan spelen komen. Dat kan bij Feyenoord, waar hij met open armen zal worden ontvangen. De op Varkenoord opgeleide speler kan zich in de Kuip mogelijk ook weer in beeld spelen voor Oranje. Dat Karsdorp terugkeert naar Feyenoord heeft alles te maken met het aanstaande vertrek van Jeremiah St. Juste naar FSV Mainz 05. De 22-jarige rechtsback heeft vandaag al afscheid genomen van zijn teamgenoten bij Feyenoord en zal zijn transfer naar de club uit de Bundesliga snel afronden.

Feyenoord is verder ook in gesprek met Schots jeugdinternational George Johnston (20), die de afgelopen jaren in de jeugd van Liverpool speelde.

Volledig scherm Rick Karsdorp in actie voor AS Roma tijdens de voorbereiding op dit seizoen. © Getty Images

Onderhandelingen over Van Wolfswinkel

Feyenoord maakt er ook werk van om Ricky van Wolfswinkel binnen te hengelen. Dit bevestigen bronnen rondom de onderhandelingen. Voorlopig bijt de Rotterdamse club zich echter nog stuk op de vraagprijs voor de dertigjarige spits, die nog een jaar contract heeft bij de Zwitserse topclub FC Basel.

Ricky van Wolfswinkel heeft er nooit een geheim van gemaakt ooit graag voor Feyenoord te willen voetballen. Tijdens zijn loopbaan, die hem voerde langs Vitesse, FC Utrecht, Sporting Lissabon, Norwich City, Saint-Étienne, Real Betis, opnieuw Vitesse en nu dus FC Basel, kwam het nog nooit van een transfer naar de Kuip. Nu dient de gelegenheid zich opnieuw aan. Feyenoord onderhandelt met FC Basel over een overgang van de 30-jarige aanvaller.

Tot overeenstemming zijn de partijen tot nu toe niet gekomen. Van Wolfswinkel moet in Rotterdam de broze voorhoede van een extra impuls voorzien, nu Nicolai Jørgensen al maanden geblesseerd is en de jonge Dylan Vente nog niet voldoet. Van Wolfswinkel, die er namens FC Basel onlangs hoogstpersoonlijk voor zorgde dat PSV werd uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Champions League, wordt vanwege zijn ervaring en doelgerichtheid beschouwd als de man die Feyenoord aan doelpunten kan gaan helpen.

De Rotterdamse club heeft weer wat extra te besteden nu vandaag Jeremiah St. Juste de overstap maakt naar het Duitse FSV Mainz 05. Feyenoord ontvangt voor hem zo’n negen miljoen euro. Hij is er morgen al niet meer bij wanneer Feyenoord in De Kuip Dinami Tbilisi ontvangt in de derde voorronde van de Europa League.