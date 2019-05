Eintracht Frankfurt ontkent contact met Real Madrid over Jovic

Jovic belandde in de zomer van 2017 in Frankfurt. In zijn eerste jaar kwam hij in 22 duels tot acht doelpunten. Dit seizoen verhoogde hij zijn marktwaarde met al 17 treffers in de Bundesliga en negen in de Europa League. Daarin strijdt Frankfurt met Chelsea om een plaats in de finale. Het eerste duel tussen beide teams eindigde donderdag in Duitsland in 1-1. Het Duitse doelpunt kwam op naam van Jovic.