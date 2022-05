‘Erling Haaland na medische keuring in Brussel op weg naar Manchester City’

Erling Haaland (21) is op weg naar Manchester City. Volgens de Belgische krant La Dernière Heure is de Noorse aanvaller vandaag al medisch gekeurd in het Erasmus-ziekenhuis van Brussel.

Eerder op de dag meldde de Britse tak van sportwebsite The Athletic al dat Haaland zijn keuze had gemaakt. De Noor verhuist in de zomer van Borussia Dortmund naar Manchester City, de club waarvoor zijn vader Alf-Inge tussen 2000 en 2003 speelde. De Engelse kampioen zou bereid zijn om de gelimiteerde afkoopsom van naar verluidt 75 miljoen euro te betalen.

Haaland is sinds zijn komst begin 2020 naar Dortmund een garantie voor doelpunten. Hij maakte 61 goals in de Bundesliga en 15 in de Champions League voor de Duitse club, die achter Bayern München als tweede eindigt in de competitie. Haaland werd de afgelopen maanden met vrijwel alle Europese topclubs in verband gebracht.

Technisch directeur Sebastian Kehl van Dortmund zei zondag dat er deze week duidelijkheid komt over de toekomst van de Noorse spits. Volgens The Athletic heeft Haaland een persoonlijk akkoord bereikt met Manchester City, dat niet hoeft te onderhandelen met Dortmund omdat de Noor een clausule in zijn nog twee jaar doorlopende contract heeft staan. Haaland wordt bij de ‘Citizens’ de opvolger van Sergio Agüero, die vorig jaar vertrok naar FC Barcelona, maar enkele maanden later zijn carrière moest beëindigen vanwege hartproblemen.

Adeyemi als vervanger?

Sebastian Kehl, de technisch directeur van Dortmund, verklaarde zondag op de Duitse tv ook al dat de transfer ‘hangende’ is. ,,Ik denk dat we komende week meer duidelijkheid kunnen verschaffen”, zei hij.

Dortmund hoopt als vervanger van Haaland snel Karim Adeyemi te kunnen aantrekken. De twintigjarige Duitse international speelt momenteel bij het Oostenrijkse RB Salzburg. Daar ging Dortmund in januari 2020 ook Haaland wegplukken.

Haaland was de voorbije 2,5 seizoenen bij Borussia Dortmund goed voor 85 goals in 88 wedstrijden. Dit seizoen zit hij voorlopig aan 28 goals in 29 duels.Dortmund nam Haaland twee jaar geleden voor 20 miljoen euro over van Red Bull Salzburg.