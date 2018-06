Ex-NEC'er op weg naar Huddersfield, Van Weert in beeld bij Sporting

Anthony Limbombe is op weg naar Engeland. De 23-jarige aanvaller van Club Brugge, oud-speler van NEC, kiest vrijwel zeker voor Huddersfield Town. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws heeft de Premier League-club twaalf miljoen euro over voor de vleugelaanvaller, die tussen 2014 en 2016 in Nijmegen actief was. Volgens Het Laatste Nieuws zouden ook Southampton en Newcastle United nog in de markt zijn voor Limbombe. De opvolger van Limbombe heeft Club al in huis, en weer shopten de Belgen in Nijmegen: Arnaut Groeneveld kwam begin deze maand over van NEC.