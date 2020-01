Extra concurrent voor Luuk de Jong, Neuer wil naar Juve

Sinds 1 januari is de transfermarkt weer open en er zijn genoeg ploegen in Europa die gaten in de defensie moeten dichten of juist een goaltjesdief nodig hebben. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

Nieuwe concurrent voor Luuk de Jong

Sevilla heeft zich versterkt met Youssef En-Nesyri. De Marokkaans international komt voor 20 miljoen euro over van Leganés. En-Nesyri zal gaan concurreren om de spitspositie met Luuk de Jong, die dit seizoen pas drie keer in zeventien optredens voor Sevilla. En-Nesyri moet nog medisch gekeurd worden.

Neuer wil naar Juventus

Manuel Neuer gaat FC Bayern München komende zomer verlaten, zo weet France Football. De 33-jarige doelman is gefrustreerd dat aanwinst Alexander Nubel de belofte heeft gekregen op minimaal vijftien duels in de basis. Neuer heeft weinig trek in een plaats op de bank. De eerste contacten tussen Juventus en Neuer zijn gelegd.

Volledig scherm Manuel Neuer. © Getty Images

Twee aanwinsten voor FC Dordrecht

FC Dordrecht staat na 21 wedstrijden stijf onderaan in de Keuken Kampioen Divisie, met pas twee zeges en zes gelijke spelen. De club haalt daarom twee nieuwe verdedigers naar de Krommedijk. Danzell Gravenberch (de broer van Ryan) komt over van TOP Oss, Robin Polley (de zoon van Prince) wordt gehuurd van ADO Den Haag.

Arco Bomgaars on Twitter En weer een nieuwe aanwinst voor FC Dordrecht: Danzell Gravenberch keert terug aan de Krommedijk https://t.co/exduiMSUW5

FC Dordrecht on Twitter 📝✅| Ook Robin Polley speelt de rest van het seizoen voor FC Dordrecht! De 21-jarige rechtsback wordt gehuurd van ADO Den Haag. Welkom Robin! 🐑💚 #SAMENDORDT

Samatta op weg naar Aston Vila

Ally Samatta (27) staat op het punt om Racing Genk voor 10 miljoen euro te verlaten voor Aston Villa. De Tanzaniaanse spits moet bij de club uit Birmingham de vervanger worden van de geblesseerde Wesley, die op nieuwjaarsdag een zware knieblessure heeft opgelopen en dit seizoen niet meer in actie komt. Met een transfer naar de Premier League gaat de grote droom van Samatta in vervulling, hij wordt de eerste Tanzaniaan op het hoogste niveau in Engeland. Eerder deze winter liet Samatta nog lucratieve aanbiedingen uit het Midden-Oosten schieten om zijn Engelse droom na te jagen. Samatta had vorig jaar een belangrijk aandeel in de vierde landstitel van Racing Genk. In vier seizoenen speelde hij 191 wedstrijden voor Genk, waarin hij goed was was voor 76 doelpunten en 20 assists.

Volledig scherm Ally Samatta. © BELGA

Politano toch niet naar AS Roma?

Matteo Politano poseerde gisteren al met een sjaal en shirt van AS Roma, maar zijn overstap naar de club waar hij jarenlang jeugdspeler was lijkt er toch niet van te gaan komen. Internazionale kocht Politano afgelopen zomer voor 21 miljoen euro weg bij Sassuolo, maar in vijftien duels kwam de linkspoot dit seizoen nog niet tot scoren bij Internazionale. Die club wilde Politano betrekken in een ruil met linksback Leonardo Spinazzola, maar die komt niet door de medische keuring bij Internazionale. Opmerkelijk, want Spinazzola maakte afgelopen zomer nog voor 30 miljoen euro de overstap van Juventus naar AS Roma en speelde daar het afgelopen halfjaar gewoon zestien duels. Toch lijkt de ruildeal nu op losse schroeven te staan, melden Italiaanse media. Wordt ongetwijfeld vervolgd..

Willem Haak on Twitter Matteo Politano poseerde al met een Roma-sjaal en werd al officieus aangekondigd door de Giallorossi, maar lijkt de stap toch niet te maken. Politano zou worden geruild met Leonardo Spinazzola, maar laatstgenoemde komt niet door medische keuring Inter. Lullig.

King op huurbasis naar Huddersfield Town

Andy King maakt het seizoen af bij Huddersfield Town, de nummer 20 in het Championship. De 31-jarige international van Wales werd het afgelopen halfjaar door Leicester City al verhuurd aan Rangers FC, maar daar liet trainer Steven Gerrard hem nauwelijks spelen: slechts vijf duels in alle competities. In het laatste halfjaar van zijn contract bij Leicester City mag King op huurbasis gaan spelen voor Huddersfield Town. Hij moet met die club de tweede degradatie op rij voorkomen en kan zelf aan bondscoach Ryan Giggs aantonen dat hij klaar is voor het EK 2020.

Huddersfield Town on Twitter ✅ #htafc have completed the signing of Wales international @AndyKingy on loan from @LCFC for the rest of the season! 🗣 Danny Cowley: "Andy arrives here with great experience, and very importantly from a winning culture.

Mihajlovic op weg naar Arka Gdynia

Nemanja Mihajlovic (23) gaat SC Heerenveen deze transferperiode verruilen voor de Poolse club Arka Gdynia. Heerenveen nam Mihajlovic in de zomer van 2017 over van Partizan Belgrado. Hij stond in Servië bekend als een van de grootste talenten van het land, maar liet in het Abe Lenstra-stadion zelden zijn potentie zien. Mihajlovic scoorde weliswaar bij zijn debuut tegen Heracles, maar kon onder de trainers Jurgen Streppel, Jan Olde Riekerink en Johnny Jansen geen basisplaats afdwingen. Hij kwam in 29 wedstrijden tot drie doelpunten voor de club uit Friesland.

Volledig scherm Nemanja Mihajlovic in duel met Denzel Dumfries. © BSR Agency

FC Cincinnati krijgt concurrentie uit Engeland om Pereiro

Gastón Pereiro blijft naar eigen zeggen liever in Europa, zo geeft hij aan tijdens een radio-interview met het Uruguayaanse radiostation Sport 890. Pereiro, die over een half jaar transfervrij is, komt al heel het seizoen amper aan spelen toe bij PSV. ,,Mijn zaakwaarnemer houdt zich op het moment bezig met een aanbieding van Aston Villa‘’, aldus de Uruguayaanse international, die ook naar FC Cincinnati kan. PSV en de MLS-club hebben nota bene al een akkoord. Wordt vandaag of morgen vrijwel zeker vervolgd...

Özil blijft bij Arsenal door Arteta

Ondanks interesse van Fenerbahce blijft Mesut Özil Arsenal trouw. Tegenover BeIn Sports bevestigd hij dat hij sowieso dit en komend seizoen in Londen te bewonderen is. Onder Mikel Arteta krijgt hij weer speeltijd en de Duitse middenvelder geeft aan ‘vertrouwen te hebben in de toekomst’ met de Spaanse oefenmeester aan het roer.

Volledig scherm Mesut Özil achtervolgt James McArthur. © BSR Agency

Fulham wil Kongolo uit lijden verlossen

Terence Kongolo is volgens Sky Sports in gesprek met Fulham over een transfer. De 25-jarige international speelde al sinds 30 november geen officieel duel meer voor Huddersfield Town, de nummer 20 van de Championship. De ex-Feyenoorder heeft een contract tot 2022 bij Huddersfield.

Volledig scherm Terence Kongolo. © Getty Images

Moyes wil Barkley naar West Ham halen

David Moyes hoopt Ross Barkley te kunnen verleiden tot een overstap naar West Ham United. De 26-jarige middenvelder uit Liverpool staat nog tot medio 2023 onder contract bij Chelsea, maar daar speelde hij dit seizoen pas zeven competitieduels. Moyes, die Barkley op zijn zeventiende liet debuteren bij Everton, is nog op zoek naar versterking voor het middenveld van West Ham United. Barkley zou met meer speeltijd weer meer kans maken op een plekje in de EK-selectie van Engeland komende zomer.

Volledig scherm Ross Barkley. © BSR Agency

Namli van Krasnodar naar Colorado

Younes Namli gaat aan de slag in de MLS, die eind februari pas van start gaat. De 25-jarige Deen met Marokkaanse roots maakte afgelopen zomer voor 2,5 miljoen euro de overstap van PEC Zwolle naar FK Krasnodar, maar na 18 wedstrijden voor de Russische club vertrekt hij alweer. Krasnodar, de club waar Tonny Vilhena naast Namli op het middenveld stond, verhuurt Namli tot eind 2021 aan Colorado Rapids. Namli keert daarna wellicht nog wel terug naar FK Krasnodar, want zijn contract daar loopt tot de zomer van 2023.

Colorado Rapids on Twitter Rapids96 fans, meet your new DP, Younes Namli!

Randolph terug bij West Ham United

Darren Randolph is terug bij West Ham United. De 32-jarige doelman uit Ierland, waar hij 39 interlands voor keepte, tekende gisteravond een contract tot medio 2023 bij de club uit het oosten van Londen. Randolph keepte van 2015 tot 2017 al voor West Ham United, dat hem daarna voor 5,6 miljoen euro verkocht aan Middlesbrough. Nu haalt West Ham de ervaren doelman voor een bedrag van 4,7 miljoen euro weer terug naar de Premier League.



David Moyes was op zoek naar een nieuwe keeper omdat de Poolse doelman Lukasz Fabianski (34) dit seizoen met de nodige blessures kampt. David Martin en Roberto (allebei 33 jaar) zijn de overige keepers van West Ham United, dat het zaterdag in het London Stadium opneemt tegen Everton.

West Ham United on Twitter I'm delighted to be back at West Ham United. I had two great years at the Club previously and still have a lot of friends here, so I had no hesitation in coming back.

Susaeta vervolgt loopbaan bij Melbourne City

Markel Susaeta vervolgt zijn loopbaan bij Melbourne City, waar hij zaterdag al zijn debuut kan maken. De 32-jarige middenvelder uit het Baskische plaatsje Eibar komt over van het Japanse Gamba Osaka, waar Susaeta het afgelopen halfjaar speelde. Daarvoor speelde de aanvallende middenvelder twaalf jaar lang op de rechterflank bij Athletic Bilbao, waar hij 56 keer scoorde in 507 wedstrijden. Op 14 november 2012 speelde hij zijn enige interland voor Spanje, maar in de 5-1 overwinning op Panama had hij aan achttien speelminuten wel genoeg om ook meteen zijn enige interlandgoal te maken.

Melbourne City FC 🏙️ on Twitter Our first January signing! Welcome Markel Susaeta! 📝 #WelcomeSusaeta

PSV moet vrezen voor Fenerbahçe in strijd om Rodríguez

PSV en Fenerbahçe waren de afgelopen dagen in een ware strijd verwikkeld om linksback Ricardo Rodríguez van AC Milan. De 27-jarige linksback uit Zwitserland mag weg uit Italië en had over belangstelling niet te klagen. PSV probeerde hem wekenlang los te weken bij de Rossoneri en waande zich lange tijd kansrijk, omdat de club vanuit de entourage van de speler signalen had gekregen dat hij graag naar Eindhoven wilde komen. Het Turkse Fenerbahçe zette de afgelopen dagen alle zeilen bij om Rodriguez toch tot een andere keuze te bewegen. Italiaanse media meldden gisteravond dat ‘Fener’ de gelukkige winnaar is in de strijd om de transferrechten van de 71-voudig Zwitsers international.

Volledig scherm Ricardo Rodriguez in actie namens AC Milan. © Getty Images

Sevilla legt 20 miljoen neer voor En-Nesyri

Sevilla neemt volgens Spaanse media voor 20 miljoen euro aanvaller Youssef En-Nesyri over van Leganés. Dat betekent dat Luuk de Jong er een nieuwe concurrent bij krijgt. De 22-jarige En-Nesyri, die eerder uitkwam voor Málaga, is 32-voudig international van Marokko. Sevilla verkocht deze transferperiode aanvaller Munas Dabbur aan Hoffenheim. De Mexicaanse spits Javier Hernandez ‘Chicharito’ lijkt op weg naar LA Galaxy, waar hij Zlatan Ibrahimovic moet opvolgen.

Volledig scherm Youssef En-Nesyri in het shirt van CD Leganés. © Getty Images

FC Barcelona verhuurt Todibo aan Schalke

Schalke 04 huurt de Franse verdediger Jean-Clair Todibo (20) voor de rest van het seizoen van FC Barcelona. De huursom bedraagt 1,5 miljoen euro en de Duitse club betaalt ook zijn salaris. Schalke heeft een optie tot koop bedongen van 25 miljoen euro met een maximum aan bonussen van 5 miljoen euro. De centrale verdediger, die ook als verdedigende middenvelder uit de voeten kan, speelde het laatste jaar vier competitiewedstrijden voor FC Barcelona. Daarvoor kwam de Fransman uit voor Toulouse.

Volledig scherm Jean-Clair Todibo namens FC Barcelona in actie tegen Internazionale. © BSR Agency