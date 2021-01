FC Twente en Feyenoord akkoord: wachten op ja-woord Narsingh

Video Deze hyperloop moet in de toekomst versproduc­ten razendsnel van a naar b brengen

8:27 Er komt een onderzoek naar een hyperloopnetwerk voor goederen in de Randstad. Vracht moet in de toekomst vanuit de Rotterdamse haven naar het Westland of naar Schiphol met grote snelheid worden vervoerd in lange buizen. Overheidsinstanties en bedrijven hebben daarvoor een convenant getekend.