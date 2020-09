FC Twente haalt Kika van Es terug naar Nederland

FC Utrecht bevestigt komst van Franse jeugdinter­na­ti­o­nal Lottin

1 september Zijn komst hing al een tijd in de lucht, nu is het officieel. Albert Lottin (19) maakt per direct de overstap van Girondins de Bordeaux naar FC Utrecht. Hij sluit aan bij de beloften en tekent voor drie jaar, met een optie voor nog een seizoen.