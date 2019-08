FC Twente wil Busquets huren, Thelander naar Aalborg

De transferperiode in Europa kruipt richting het einde en dus regent het nieuwtjes over spelers die nog wisselen van club. Mis de komende weken niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Thelander van Vitesse naar Aalborg

Rasmus Thelander is verlost van Vitesse. De centrumverdediger vertrekt per direct naar Aalborg. Bij de club uit Denemarken begon hij zijn carrière. Hij hoopt er nu nieuw voetbalgeluk te vinden. Thelander (28) was al lange tijd uitgerangeerd in Arnhem. Leonid Sloetski zag niets in de lange Deen.

Thelander werd in de zomer van 2018 weggeplukt bij FC Zürich. Hij kwam vervolgens vorig seizoen al snel niet in de plannen van Sloetski voor. En in de voorbereiding op dit seizoen vervulde de verdediger ook meteen al een bijrol.

AA Gent huurt Kums van Anderlecht

Sven Kums keert terug naar AA Gent. De Buffalo’s huren de 31-jarige middenvelder voor een jaar van Anderlecht, waar de ervaren spelmaker na de komst van Samir Nasri en Michel Vlap niet meer nodig is. Kums kwam tussen 2011 en 2013 voor Heerenveen uit.

KAA Gent on Twitter Welcome back champ!👊🏼 https://t.co/29uPzO9I80

Feyenoord gelooft in komst Senesi

Bij Feyenoord geloven ze steeds meer in de komst van Marcos Senesi, de 22-jarige centrumverdediger van de Argentijnse club San Lorenzo. Senesi wordt in Argentinië in één adem genoemd met Lisandro Martínez, die bij Ajax moeiteloos is aangesloten. Beide spelers komen uit voor Jong Argentinië. Feyenoord en San Lorenzo naderen elkaar wat betreft de vraagprijs, die rond de zeven miljoen euro zou liggen.

De Rotterdammers incasseerden deze maand negen miljoen voor Jeremiah St. Juste, die naar FSV Mainz 05 verkaste. ,,Maar we kunnen maar een deel herinvesteren’', zegt Stam. ,,De markt is nog twee weken open, ik hoop dat er nog iets bij zal komen.’'

Volledig scherm Marcos Senesi kopt de bal weg namens San Lorenzo. © AFP

FC Twente wil Oriol Busquets huren

FC Twente hoopt op de komst van Oriol Busquets. De 20-jarige defensieve middenvelder speelt voor Barcelona B. Busquets heeft nog een contract tot en met 2021. Twente wil Busquets graag huren van de Spaanse grootmacht. Twente is niet de enige gegadigde voor de voormalige jeugdinternational. Ook FC Utrecht en enkele Italiaanse clubs zijn in de markt. FC Utrecht heeft sinds kort een samenwerkingsverband met FC Barcelona. Busquets heeft aangegeven het liefst naar FC Twente te willen. In Enschede treft hij onder meer zijn landgenoten Aitor, Espinosa en Pleguezuelo.

Busquets - geen familie van de bekende international Sergio - speelt al sinds zijn achtste voor FC Barcelona. Hij kwam tot dusverre tot een invalbeurt in het eerste elftal, in het bekerduel tegen Real Murcia. Hij werd in de opleiding altijd als een groot talent gezien en dat is ook de reden dat de club hem in eerste instantie niet wil verkopen.

Busquets maakte onlangs nog deel uit van de eerste selectie die in Japan speelde tegen Chelsea. In dat duel, waarin Frenkie de Jong debuteerde, had hij een basisplaats.

Volledig scherm Oriol Busquets in actie namens FC Barcelona tegen Chelsea vorige maand. © Getty Images