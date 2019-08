FC Utrecht gelinkt aan Vorm, Grim haalt Grim

Van der Heijden wil weg bij Feyenoord, Brands haalt Kean naar Everton

4 augustus De transferperiode in Europa draait op volle toeren en dus regent het nieuwtjes over spelers die wisselen van club. In Engeland is de laatste week van de transferperiode al ingegaan, in de rest van Europa hebben de clubs nog tot 31 augustus. Mis hier niets van alle geruchten en voltooide transfers.