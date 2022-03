FC Utrecht neemt middenvelder Luuk Brouwers over van Go Ahead

Na middenvelder Taylor Booth (20, Bayern München) heeft FC Utrecht met Luuk Brouwers (23) de tweede zomerse versterking vastgelegd. Hij komt na het seizoen over van Go Ahead Eagles.

De middenvelder heeft een vijfjarige verbintenis ondertekend. Nu de transfer is afgerond, komt er ook een einde aan alle speculaties rond Brouwers, die na twee prima jaren bij Eagles in de belangstelling stond van meerdere clubs in de eredivisie. Brouwers is bezig aan een sterk debuutjaar op het hoogste niveau. De middenvelder scoorde al acht keer dit seizoen (vaker dan in zijn 125 wedstrijden in de eerste divisie).

Begin deze maand was Brouwers nog doeltreffend tegen FC Utrecht (1-1), waarmee hij zijn 150ste wedstrijd als prof bekroonde. Dat de keuze op FC Utrecht is gevallen, is verre van vreemd. De club waar trainer René Hake begin deze week werd ontslagen wilde Brouwers vorig jaar zomer immers ook al inlijven. De middenvelder kwam in de zomer van 2020 binnen in De Adelaarshorst en promoveerde in zijn eerste jaar meteen naar de eredivisie.

Dat hoogtepunt was ook meteen zijn grootste deceptie. Brouwers raakte vijf dagen voor de allesbeslissende wedstrijd tegen Excelsior geblesseerd aan borst en schouder. Door de noodzakelijke operatie miste hij de promotiewedstrijd in Kralingen en ging ook de nakende transfer naar Utrecht niet door. Brouwers revalideerde in de zomermaanden en keerde net voor de start van de competitie terug in de basis bij Go Ahead.

Als belangrijkste pion in de eredivisieploeg van trainer Kees van Wonderen beleeft Brouwers dit seizoen zijn definitieve doorbraak op het hoogste platform. De Brabander tekende voor cruciale treffers tegen Heracles, Vitesse en in de KNVB-beker tegen NEC.