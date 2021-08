Fer in Turkije om transfer naar Alanyaspor af te ronden

AZ-trai­ner Jansen neemt Boadu in bescher­ming na trip naar Nice

28 juli AZ-trainer Pascal Jansen liet Myron Boadu vandaag niet meedoen in de oefenwedstrijd tegen OFI Kreta (2-0) omdat hij de spits in bescherming wilde nemen. Dat vertelde hij na het duel in het Noord-Hollandse Dirkshorn.