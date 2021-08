Feyenoord haalt voormalig ploeggenoot Pedersen binnen

De Graafschap tempert verwachtin­gen rond Huntelaar

6 juni De Graafschap heeft via een verklaring op de website weerlegd dat er reeds een gesprek is gepland met Klaas-Jan Huntelaar over een terugkeer. Voorzitter Martin Mos zei vrijdag in De Gelderlander ‘een dezer dagen’ met de aanvaller te zullen praten. In Doetinchem zijn al supportersacties op gang gekomen sinds bekend is dat Huntelaar (37) stopt bij Schalke 04.