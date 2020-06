Feyenoord heeft Mark Diemers bijna binnen

Mo Allach keert terug als technisch directeur bij RKC: ‘Een enorme verrijking’

10 juni Mohammed Allach (46) keert terug naar RKC Waalwijk, de club waar hij van 2009 tot 2011 ook al in dienst was. Het is de bedoeling dat hij als technisch directeur, samen met algemeen directeur Frank van Mosselveld, een stevig voetbaltechnisch fundament neer gaat leggen. Willem van der Linden is de commercieel directeur.