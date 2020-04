Feyenoord hengelt naar Bryan Linssen

Door Lex Lammers Linssen (29) is na dit seizoen transfervrij. De vleugelaanvaller heeft een aanbieding van Vitesse op zak. Die is riant, zo stellen bronnen rondom de Arnhemse club. De Limburger, in dit afgebroken seizoen al goed voor veertien competitietreffers, is daarmee ook verguld. Maar hij wil de tijd nemen voor zijn keuze.

Het management van Linssen is de voorbije maanden door tal van clubs benaderd. Daarbij zitten veel clubs uit het buitenland. Er zijn ook forse jaarsalarissen geboden, naar verluidt tot zelfs 1,8 miljoen euro. Voor Linssen spelen de financiën uiteraard een rol. Maar de sportieve keuze gaat voor. Feyenoord is zodoende nadrukkelijk in beeld. Het is algemeen bekend dat Linssen de Rotterdamse club hoog heeft zitten. Hij heeft in kleine kring vaker zijn bewondering uitgesproken over de magie van De Kuip, de passie van Het Legioen en de pure voetbalcultuur in de Maasstad.

De kleine aanvaller levert rendement. Elk jaar scoort hij rond de vijftien goals in de eredivisie. Als vleugelspits is dat een geweldig gemiddelde. Hij wordt ook geroemd om zijn kopkracht. Na Heracles, FC Groningen en Vitesse is Feyenoord op papier de logische vervolgstap naar de Nederlandse top.

Dat Feyenoord Linssen al lange tijd volgt, is algemeen bekend. Maar de club heeft nu ook direct ‘geïnformeerd’ naar de diensten van de aanvaller, zo stellen bronnen. De interesse streelt de eer van de Limburger, maar de vleugelspits wil ook weten wat zijn perspectief wordt in Zuid-Holland. Is dat uitzicht op speeltijd, of geldt hij slechts als versterking in de breedte? Zeker als dat laatste het geval is, is een overgang naar Rotterdam niet aantrekkelijk. De Kuip is mooi óp het veld, niet vanuit de dug-out.