Feyenoord houdt kopers voor Santiago Giménez en Danilo buiten de Kuip: ‘Nee is ook een antwoord, hè’

Santiago Giménez blijft Feyenoord ook komend seizoen trouw. Dat is althans de stellige overtuiging van directeur Dennis te Kloese, die beseft dat er veel belangstelling is voor de spits. ,,Santi heeft nog heel veel te winnen hier. In een seizoen waarin we Champions League spelen kan hij hier nóg heel veel beter worden.”

Na zijn zo succesvolle seizoen bij Feyenoord, was er volop belangstelling voor Santiago Giménez. En na zijn winnende treffer namens Mexico in de Gold Cup-finale tegen Panana is de belangstelling voor de 22-jarige spits alleen maar toegenomen.



Toch is directeur Dennis te Kloese van de Rotterdamse club ervan overtuigd dat de spits ook komend seizoen in De Kuip speelt. ,,Ik ken Santi al heel lang”, doelt de Feyenoord-baas op hun gezamenlijke verleden in Mexico. ,,Hij is een goede gozer van wie ik weet dat hij het heel erg naar zijn zin heeft bij Feyenoord, waar hij een enorme klik heeft met het publiek. Hij kan zich bij ons nog goed ontwikkelen, nóg sterker worden. Zeker nu we komend seizoen in de Champions League uitkomen. Ik ben ervan overtuigd dat hij bij ons blijft", zegt Te Kloese over Giménez, die nu nog geniet van een vakantie op een tropisch eiland met zijn verloofde Fer Serrano.

Danilo naar Rangers?

Datzelfde geldt wat hem betreft voor Danilo, voor wie Rangers FC afgelopen week een bod van 6 miljoen euro heeft uitgebracht. Daar valt wat de Feyenoord-baas betreft niet over te praten. ,,Danilo is ongelooflijk belangrijk bij ons. Als speler, maar bijvoorbeeld ook in de ontwikkeling van Igor Paixão, die zonder de aanwezigheid van Danilo nooit zo ver zijn geweest als dat hij nu is. Bovendien heeft hij nog een driejarig contract bij ons.”

De boodschap die Te Kloese er mee afgeeft: Mocht er al belangstelling zijn voor spelers, dan wil hij alleen maar genoegen nemen met serieuze biedingen. En een bod van zes miljoen op Danilo, vorig seizoen transfervrij overgekomen van Ajax, valt daar wat hem betreft niet onder. ,,Nee is ook een antwoord, hè”, zegt hij veelzeggend.

Danilo zal bovendien zeer waarschijnlijk gaan spelen in de eerste twee poulewedstrijden van de Champions League. Giménez is dan nog geschorst na zijn rode kaart in de slotfase van de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma op donderdag 20 april, toen Feyenoord in de verlenging strandde tegen de latere verliezend finalist.

De spits uit São Paulo begon vorig jaar als basisspeler in Rotterdam, maar werd na de winterstop voorbijgestreefd door Giménez. Wel kwam Danilo vorig seizoen als enige speler bij Feyenoord in alle wedstrijden in actie. In 48 optredens was hij goed voor veertien doelpunten en vier assists.

