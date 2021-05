Feyenoord huurt Guus Til van Spartak, Kane wil Spurs verlaten

FC Utrecht beloont opgeleefde Boussaid met contract­ver­len­ging

26 april Er was een fase dit seizoen waarin Othmane Boussaid (21) gefrustreerd rondliep, nauwelijks speelde en wilde vertrekken. Opties waren er in zijn geboorteland België. Zijn rake afstandsschot tegen Sparta veranderde alles en dat resulteerde vandaag in het openbreken en verlengen van zijn contract door FC Utrecht.