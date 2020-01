Feyenoord rekent op huur Özyakup, snel witte rook verwacht omtrent Bergwijn

Over een enkele dagen sluit de winterse transferperiode. Mis in onze dagelijkse rubriek TransferTalk tot en met de laatste dag van januari niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Snel witte rook verwacht omtrent Bergwijn

PSV en Tottenham Hotspur hebben de gesprekken over de verkoop van Steven Bergwijn hervat, meldt het Eindhovens Dagblad. De kou lijkt daarmee een beetje uit de lucht. PSV zou bij een verkoop van de 22-jarige aanvaller meer dan 30 miljoen euro overhouden. Zondag ontbrak Bergwijn in het duel met FC Twente, omdat hij in Londen verbleef terwijl daar geen toestemming voor was. Een deal was nog niet beklonken. Er wordt verwacht dat er snel witte rook komt.

Volledig scherm Steven Bergwijn © BSR/SOCCRATES

Özyakup terug naar Nederland?

Feyenoord verwacht Oğuzhan Özyakup snel vast te kunnen leggen tot het einde van het seizoen. De 27-jarige middenvelder moet worden gehuurd van Besiktas, waar hij sinds enige tijd niet meer op een basisplaats kan rekenen. De in Zaandam opgegroeide Turkse international is de extra middenvelder die Advocaat zo graag wilde toevoegen aan zijn selectie. Özyakup speelde eerder voor de jeugd van AZ en Arsenal. ,,We kunnen niet meer kopen, dat is uitgesloten, alleen huren’’, zegt Arnesen. Özyakup viel Advocaat in het verleden op toen hij trainer was van Fenerbahçe. In de wedstrijd tegen Besiktas had de middenvelder het destijds flink aan de stok met Robin van Persie.

Volledig scherm Oğuzhan Özyakup (links) en Jeramain Lens (rechts) in actie namens Besiktas. © EPA

Burnley laat Gibson niet gaan

Watford kan in de strijd tegen degradatie extra versterking gebruiken. De club uit Londen zou daarom graag Ben Gibson van Burnley huren, maar de middenmoter uit de Premier League laat de verdediger niet gaan. Dat meldt Sky Sports. Gibson kwam in de zomer van 2018 nog voor ruim 16 miljoen euro over van Middlesbrough. Hij kwam dit seizoen nog niet in actie in de Premier League.

VVV neemt afscheid van Scheimann

Samuel Scheimann vertrekt per direct bij VVV-Venlo. De 32-jarige linksback werd afgelopen zomer voor een jaar vastgelegd, maar verruilt nu Limburg voor zijn geboorteland Israel. Scheimann, die dit seizoen acht eredivisiewedstrijden speelde, heeft een contract getekend bij Hapoel Ironi Kiryat Shmona. De verdediger, die over een Nederlands paspoort beschikt, speelde in de jeugd van Feyenoord en kwam verder uit voor onder meer Kozakken Boys en Excelsior.

Volledig scherm Samuel Scheimann baalt. © ANP Sport

West Ham vangt bot bij Genk

Sander Berge mag onder geen beding weg bij KRC Genk. West Ham United wil de Noorse middenvelder graag inlijven, maar de Belgische club weigert mee te werken aan een vertrek. Dat schrijft The Daily Mail. Ook Sheffield United is geïnteresseerd in de komst van Bergie, die sinds 2017 in de Belgische competitie speelt.

Volledig scherm Sander Berge © BELGA

Sporting Lissabon veegt bod United van tafel

Bruno Fernandes staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United. Maar Sporting Lissabon heeft een eerste bod van tafel geveegd van 45 miljoen euro plus bonussen van tafel geveegd, meldt The Guardian. De Portugezen schatten de waarde van hun aanvoerder in op 85 miljoen euro. United heeft tot en met vrijdag om een bod uit te brengen, dan sluit de transfermarkt. De Engelse krant verwacht dat het bod wordt verhoogd naar 55 miljoen euro.

Volledig scherm Bruno Fernandes © REUTERS

Bel Hassani kiest voor avontuur in Qatar

Iliass Bel Hassani verruilt PEC Zwolle voor Al Wakrah. De 27-jarige middenvelder kiest voor een avontuur in Qatar. Bel Hassani, die afgelopen zomer Groningen verruilde voor Zwolle, speelde dit seizoen veertien wedstrijden voor PEC in de competitie. Daarin was hij vijf keer trefzeker.

Volledig scherm Bel Hassani in duel met Rico Strieder. © BSR/SOCCRATES

Atlético Madrid biedt te weinig voor Cavani

Atlético Madrid en Paris Saint-Germain steggelen over de transfersom voor Edinson Cavani. Dat meldt Le Parisien. De Spaanse club wil ongeveer 10 miljoen euro betalen, terwijl PSG 15 miljoen verlangt. De Uruguayaanse spits mag vertrekken uit Parijs omdat hij op het tweede plan is geraakt.

Volledig scherm Edinson Cavani. © Matthias Balk/dpa

Arsenal en Everton strijden om James Rodríguez

James Rodríguez staat op de radar van Arsenal en Everton, zo meldt Daily Mail. De 28-jarige Colombiaan speelde dit seizoen pas tien keer voor Real Madrid en daar willen de Engelse clubs op inspelen. Arsenal en Everton willen Rodríguez een halfjaar huren. Afgelopen twee seizoenen kwam de middenvelder al op huurbasis uit voor Bayern München.

Volledig scherm James Rodríguez. © Getty Images

Christian Eriksen arriveert in Milaan

Christian Eriksen is vanmorgen in Milaan aangekomen om zijn transfer naar Inter af te ronden. Vorige week werd al duidelijk dat de Deense international van Tottenham Hotspur vrijwel zeker zou overstappen. Eriksen, oud-speler van Ajax, ontbrak zaterdag al in de selectie van José Mourinho voor het FA Cup-duel in en met Southampton.

Officieel: Ajax verhuurt Bandé aan Thun

Hassane Bandé vertrekt bij Ajax. De 21-jarige aanvaller uit Burkina Faso wordt door de Amsterdamse club voor anderhalf jaar verhuurd aan de Zwitserse voetbalclub FC Thun. Ajax nam Bandé in de zomer van 2018 over van KV Mechelen. Kort daarna brak de Afrikaan in een oefenwedstrijd tegen Anderlecht zijn linkerkuitbeen en ook was de binnenband van zijn enkel gescheurd. Bandé kwam bij Ajax nog niet in actie in een officiële wedstrijd van het eerste elftal. Wel speelde hij vier keer voor Jong Ajax. Bandé heeft bij Ajax een contract tot de zomer van 2023.

Crystal Palace hoopt vandaag op Carrasco

Crystal Palace hoopt vandaag Yannick Carrasco te kunnen overnemen van Dalian, zo meldt Het Laatste Nieuws. Voorlopig stellen de Chinezen zich niet flexibel op, maar de Rode Duivel zelf wil absoluut weg uit Azië. Hij hoopt in de Premier League zijn EK-selectie af te dwingen bij de Belgen en is bereid fors in te leveren. Zelf is Carrasco er al uit met de club van oud-bondscoach Roy Hodgson.

Volledig scherm Yannick Carrasco (links. © BELGA

PSV probeert ook Van Aanholt te strikken als linksback