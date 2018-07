Feyenoord rondt komst Sinisterra (19) af

Sinisterra is 1 meter 72 en speelt vooral vanaf de rechterkant. De Colombiaans jeugdinternational stond een jaar geleden in de belangstelling van Club Brugge. Die transfer zou toen zijn afgeketst vanwege de vraagprijs van CD Once Caldas.

Sinisterra is de vervanger van Bilal Basacikoglu, die voor een klein bedrag richting Kayserispor is verdwenen. In eerste instantie zullen Sam Larsson, Jean-Paul Boëtius en uiteraard Steven Berghuis hem nog voorblijven in de pikorde. Bovendien heeft Feyenoord ook buitenspeler Mo El Hankouri teruggehaald van een verhuurperiode bij Willem II, terwijl ze in de Kuip ook verwachten dat de 17-jarige Cheick Touré de volgende stap zal gaan zetten in zijn ontwikkeling.