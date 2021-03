Feyenoord verlengt met Wehrmann, De Leeuw naar Groningen

De 22-jarige Wehrmann voetbalt momenteel op huurbasis in Zwitserland bij FC Luzern. De huidige verbintenis van de middenvelder liep tot de zomer van dit jaar. Het contract is verlengd tot medio 2022. Wehrmann begon dit seizoen in Feyenoord onder 21, dat door de coronamaatregelen slechts een beperkt aantal wedstrijden speelde. Wehrmann sloot vervolgens aan bij de trainingen van het eerste elftal en dat leidde in oktober tot zijn officiële debuut in de hoofdmacht.

Om de kans op het spelen van wedstrijden te vergroten werd hij na de winterstop verhuurd aan FC Luzern, dat uitkomt in de Zwitserse Super League. Wehrmann kwam in een kleine twee maanden al tot tien duels.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Leeuw

Na drie seizoenen FC Emmen keert Michael de Leeuw terug bij FC Groningen, waarvoor hij al 137 officiële duels voetbalde. De Leeuw, die eerder bij Veendam en de Graafschap speelde, vertrok in 2016 uit Groningen om in de Verenigde Staten bij Chicago Fire te gaan voetballen. De in Goirle geboren Brabander genoot zijn opleiding bij Willem II.

Na zijn terugkeer in Nederland vestigde hij zich weer in Groningen. ,,Ik ben en blijf van origine een Brabander, maar Groningen voelt na al die jaren ook als mijn thuis. Ik ben heel blij komende zomer terug te keren bij FC Groningen. De club biedt me een fantastische mogelijkheid, maar ik hoop wel dat ik volgend seizoen tegen FC Emmen kan spelen. De komende weken gaan we er alles aan doen om FC Emmen te behouden voor de Eredivisie. Daarop zal tot het einde van dit seizoen de focus liggen”, aldus De Leeuw, die dit seizoen tot dusver negen keer scoorde voor Emmen.