Foor vertrekt per direct naar Al-Ittihad Kalba

Foor kwam in de zomer van 2016 transfervrij over van NEC naar Vitesse. Hij speelde drieënhalf seizoen in Arnhem en won in 2017 de KNVB-Beker met de club. Foor speelde bij Vitesse ruim honderd officiële competitieduels. Daarbij scoorde hij veertien keer. Ook maakte Foor in negen Europese wedstrijden zijn opwachting.

,,Voor Vitesse was het een financieel aantrekkelijke deal”, zegt technisch directeur Marc van Hintum. ,,Navarone heeft zich altijd als een voorbeeldige prof gedragen. Hij heeft dag in dag uit keihard gewerkt en zijn prestaties waren uitstekend. Het is een jongen waar je altijd op kon terugvallen. Daarnaast was het ook een prettige persoonlijkheid, die goed lag in het team. Nadat hij transfervrij is binnengekomen in 2016 gunnen wij hem deze stap van harte. Bovendien hebben we met het aantrekken van Sondre Tronstad al voorgesorteerd op een mogelijk vertrek van Navarone.”