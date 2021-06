Gattuso stapt nu al op bij Fiorentina, Nilis weg uit Jordanië

Mark van Bommel op de radar van VfL Wolfsburg

28 april Mark van Bommel staat in de belangstelling van VfL Wolfsburg. De 44-jarige oud-topvoetballer, coach en PSV-icoon is in beeld om Oliver Glasner als hoofdtrainer te vervangen. De afgelopen zestien maanden heeft Van Bommel geen officiële functie vervuld en was hij zelden in het nieuws.