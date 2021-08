Giroud hoopt op transfer Ziyech naar AC Milan, Feyenoord trekt talent van PSG aan

Feyenoord wil meer dan 4 miljoen euro voor Berghuis

25 juni Feyenoord weigert sterspeler Steven Berghuis zonder slag of stoot voor vier miljoen euro naar rivaal Ajax te laten vertrekken. De club is er van overtuigd dat er geen sprake is van een eenvoudige gelimiteerde transfersom van vier miljoen euro en denkt meer te kunnen vragen.