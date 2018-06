Griezmann wil snel duidelijkheid, Frenkie de Jong op Spaanse cover

Het seizoen 2017-2018 zit erop. Het WK komt eraan, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Griezmann: Komende dagen duidelijk

Antoine Griezmann wil voor het WK voetbal duidelijkheid over zijn toekomst. De aanvaller, die nog tot 2022 in Madrid vastligt, wordt begeerd door Barcelona. ,,Het toernooi begint over een kleine week, dus ergens de komende dagen laat ik het weten", aldus de 27-jarige spits tegen de Spaanse krant AS.

Klaassen krijgt snel duidelijkheid

Davy Klaassen weet volgende week waar hij aan toe is bij Everton. De oud-middenvelder van Ajax heeft een teleurstellend jaar achter de rug. Marcel Brands, de nieuwe technisch directeur van The Toffees, wil komende week bepalen welke spelers toekomst hebben bij de club. ,,Soms is het geen gemakkelijke taak als je iemand moet vertellen dat er geen perspectief is, maar ik vind dat ik eerlijk moet zijn naar alle spelers", aldus Brands in de Liverpool Echo.

Watford lijft Deulofeu definitief in

De Franse verdediger Gerard Deulofeu (24) maakt de komende dagen definitief de overstap naar Watford, zo meldt Sport. FC Barcelona en de 'Hornets' zouden een akkoord hebben bereikt over een transfersom van zo'n dertien miljoen euro. Deulofeu komt sinds januari op huurbasis uit voor Watford, de ploeg van onder anderen Nederlander Daryl Janmaat.

Lyon stopt met Liverpool

Nabil Fekir draagt waarschijnlijk ook komend seizoen het shirt van Olympique Lyon draagt. De Franse aanvaller stond nadrukkelijk in de belangstelling van Liverpool, maar de Franse club komt er niet uit met de The Reds. Lyon meldt in een statement dat het de onderhandelingen over een transfer van Fekir naar Liverpool heeft stopgezet.

Brands aast op Lindelof

Marcel Brands, voormalig technisch manager van PSV, is bezig om de eerste zomerse aanwinst bij Everton op te halen. De 23-jarige Zweedse centrale verdediger Victor Lindelof, die niet uit de verf kwam bij Manchester United, moet naar verluidt de verdediging van The Toffees gaan versterken, zo weet The Mirror. Lindelof heeft in Manchester nog een contract tot de zomer van 2021. Oud-Ajacied Toby Alderweireld wordt genoemd als nieuwe aanwinst.

Barcelona wil Frenkie de Jong eerder

Frenkie de Jong heeft de voorpagina gehaald van de Spaanse krant Mundo Deportivo. Barçelona leek aanvankelijk van plan om De Jong pas in 2019 naar Catalonië te halen, maar wil naar verluidt eerder toeslaan.



Volgens de Spaanse krant is er maandag een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van Barcelona en zaakwaarnemers van De Jong. De 21-jarige Ajacied lijkt wel zin te hebben in een transfer, maar Ajax-directeur Marc Overmars is niet van plan om zomaar mee te werken. De marktwaarde van de Brabander ligt tussen de 30 en 40 miljoen.