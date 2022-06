Groots afscheid voor Marcelo bij Real Madrid, Maikel Kieftenbeld na zeven jaar terug in eredivisie

Bosz haalt Lacazette terug naar Lyon, ex-Aja­cied Kristensen naar Premier League

Het seizoen 2021/2022 zit erop en dus is het tijd voor de transferperiode. Welke spelers wisselen deze zomer van club? Alle geruchten en afgeronde transfers vind je in onze TransferTalk. Bekijk hier alle afgeronde transfers in de eredivisie!

9 juni