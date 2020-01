Guardiola blijft ‘100 procent’ bij City, Bournemouth shopt in Dortmund

Sinds 1 januari is de transfermarkt weer open en er zijn genoeg ploegen in Europa die gaten in de defensie moeten dichten of juist een goaltjesdief nodig hebben. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

Bournemouth hoopt op Deen van Dortmund

Bournemouth en Borussia Dortmund zijn in gesprek over de komst van Jacob Bruun Larsen naar de Engelse degradatiekandidaat. Dortmund hoopt de Deense vleugelaanvaller op huurbasis bij Bournemouth te stallen, met een verplichting tot koop in de zomer. Larsen (21), enkelvoudig Deens international, valt dit seizoen buiten de boot in Dortmund. Hij kwam als invaller maar vier keer in actie in de Bundesliga. Hij moet zo'n 15 miljoen euro opbrengen.



Bournemouth, de club van Nathan Aké, staat 19de in de Premier League.

Guardiola blijft ‘100 procent zeker’ bij City

Pep Guardiola twijfelt er niet aan dat hij volgend seizoen nog steeds coach is van Manchester City. De rijke Engelse voetbalclub slaagt er dit seizoen in de Premier League niet in koploper Liverpool bij te houden. Na twee landstitels op rij lijkt een derde succes in de Engelse competitie met 14 punten achterstand inmiddels uitgesloten. Het leidde tot speculaties dat de Spaanse succescoach zijn geluk elders gaat beproeven. ,,Behalve als ze me ontslaan, blijf ik bij City. 100 procent!”, bezwoer Guardiola tegenover verslaggevers.



,,Ik werk hier graag. Zelfs als we er in de Champions League uitvliegen, zal ik er niet over peinzen mijn contract in te leveren”, zei Guardiola. ,,Als manager heb je goede en slechte momenten, je wint niet continu. Het gaat er alleen maar om hoe we ons telkens weer kunnen verbeteren.”

Achahbar naar Roemenië

Anass Achahbar heeft een nieuwe club gevonden. Hij gaat aan de slag bij Sepsi OSK, de huidige nummer acht van Roemenië. Voor de winterstop kwam het voormalig toptalent van Feyenoord uit voor FC Dordrecht, maar beide partijen besloten de samenwerking na een halfjaar alweer te beëindigen. Ook kwam Achahbar eerder uit voor NEC, Arminia Bielefeld en PEC Zwolle.

Lang officieel van Ajax naar Twente

Het werd gisteren al helemaal bekend, maar nu is het ook officieel: Noa Lang maakt het seizoen op huurbasis af bij FC Twente. De 20-jarige buitenspeler wordt voor een half jaar gehuurd van Ajax.

Lang is na Giovanni Troupée de tweede winteraanwinst van Twente. Hij maakte eerder dit seizoen een hattrick, nota bene in de Grolsch Veste tegen Twente. De nummer twaalf van de eredivisie was op zoek naar een aanvallende versterking voor de tweede seizoenshelft.

Emmen wil Anderlecht-huurling

FC Emmen wil een grote Servische belofte aan de selectie toevoegen. De Emmenaren huren Luka Adzic van Anderlecht. Bij de Belgische topclub hebben ze hoge verwachtingen van de 21-jarige flankaanvaller die in 2018 nog voor acht ton van Rode Ster Belgrado overkwam van België. Ook clubs als Lazio, PSV en Celtic toonden toen belangstelling voor hem. Bij Anderlecht komt hij echter niet veel aan spelen toe. Sinds zijn overgang kwam hij slechts in vijf competitiewedstrijden in actie. Anderlecht kiest er vaker voor om talenten in Nederland te laten rijpen.

Adzic zou voor Emmen de tweede versterking zijn deze winterstop. Eerder werd Hilal Ben Moussa teruggehaald. De club van trainer Dick Lukkien ziet ook graag Caner Cavlan terugkeren van het Oostenrijkse Austria Wien.

Young eindelijk officieel naar Inter

De kogel is eindelijk door de kerk: Ashley Young is officieel speler van Internazionale. De 34-jarige vleugelverdediger wordt overgenomen van Manchester United, waar hij aanvoerder was.

‘Bruno Fernandes neemt afscheid in Lissabon’

Het gonst al tijden van de geruchten rondom een transfer van Sporting Lissabon-middenvelder Bruno Fernandes naar Manchester United, maar een transfer zou nu ook écht aanstaande zijn. De aanvoerder speelde vrijdag met Sporting de stadsderby tegen Benfica, een wedstrijd waarin hij (flink geëmotioneerd) afscheid leek te nemen van ‘zijn’ fans. Het is wachten op de officiële bekendmaking.

Moses op weg naar Inter

Internazionale wordt deze transferwinter met de ene na de andere speler in verband gebracht, maar deze transfer zagen weinigen aankomen: de Italianen gaan zich volgens verschillende Engelse media versterken met Victor Moses. De Nigeriaanse aanvaller van Chelsea werkte in Londen eerder al samen met trainer Antonio Conte, die nu de scepter zwaait bij Inter. Het is dan ook de oefenmeester die heeft besloten dat hij Moses hoe dan ook naar Milaan wil halen.