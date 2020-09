Guus Til op huurbasis naar SC Freiburg

,,Guus is een sterke, aanvallende speler met een groot loopvermogen", aldus Klemens Hartenbach, directeur bij Freiburg.



Spartak nam Til in augustus vorig jaar over van AZ. In maart 2018 debuteerde Til, die in Rusland een 4-jarig contract ondertekende, onder bondscoach Ronald Koeman bij Oranje. Na zijn overstap naar Spartak raakte hij bij het Nederlands elftal uit beeld.