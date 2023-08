Hakim Ziyech gaat driejarig contract tekenen bij Galatasaray, ex-Ajacied op weg naar Turkije

Ziyech speelt sinds de zomer van 2020 voor Chelsea en werd in de eerste seizoenen nog regelmatig gebruikt, maar het lukte hem mede vanwege blessureleed niet om de hoge verwachtingen in te lossen. Ziyech speelde in totaal 107 wedstrijden voor de topclub, waarin hij goed was voor veertien goals en dertien assists.

De linksbenige vleugelaanvaller, die in 2021 in Porto de Champions League won met de Londenaren, heeft nog een contract tot medio 2025 op Stamford Bridge. Galatasaray moet dus een transfersom betalen voor de spelmaker, die al medisch gekeurd werd in Londen. Volgens Sky Sports is dat allemaal zonder problemen verlopen. Dat ging eerder mis: Ziyech was al rond met Al-Nassr, maar kwam daar niet door de keuring. Zelf lachte Ziyech om die verhalen dat er problemen zouden zijn met zijn knie.



Eind januari klapte ook een tijdelijke transfer naar Paris Saint-Germain al op Deadline Day. Vervolgens stond Ziyech vreemd genoeg twee keer in een week in de basis, maar daarna verdween hij al snel weer uit de basis bij Chelsea. Hij kwam vorig seizoen tot slechts 928 speelminuten voor Chelsea, dat twaalfde werd in de Premier League.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Galatasaray werd afgelopen seizoen landskampioen in Turkije. Ziyech komt in Turkije een oude bekende tegen: de Marokkaans international treft Dusan Tadic, die Ajax deze zomer verruilde voor Fenerbahçe. Bij Galatasaray wordt Ziyech teamgenoot van onder andere Mauro Icardi, Dries Mertens, Halil Dervisoglu, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Lucas Torreira en Angeliño.

Voor een plek in de poulefase van de Champions League moet Galatasaray de komende twee weken zien af te rekenen met Molde FK uit Noorwegen. Galatasaray versloeg FK Žalgiris Vilnius (Litouwen) en NK Olimpija Ljubljana (Slovenië) al in de afgelopen twee voorrondes. In de Süper Lig begon Galatasaray afgelopen zaterdag met een doelpuntloos gelijkspel in de uitwedstrijd bij Kayserispor. Zaterdagavond speelt Galatasaray thuis tegen Trabzonspor, de kampioen van het seizoen 2021/2022 in Turkije.

Check alle programma's, uitslagen en standen uit de topcompetities in Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, Engeland, België én Nederland in ons matchcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

