Hamer tekent voor drie jaar bij Coventry City

FC Utrecht bezig met binnenha­len Mimoun Mahi

1 juli FC Utrecht is bezig met Mimoun Mahi, nu in dienst van FC Zürich. De voormalig aanvaller van Sparta Rotterdam en FC Groningen bevindt zich nog in Zwitserland en staat in de belangstelling van meer eredivisieclubs. FC Utrecht is de belangrijkste kandidaat, zo lijkt het. Of de club kans maakt, is nog maar sterk de vraag.