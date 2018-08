Hazard belooft bij Chelsea te blijven, ADO maakt werk van Vermeij

Guardiola heeft geen interesse in Marchisio

City moet Kevin De Bruyne drie maanden missen vanwege een knieblessure. Sky Sports polste Guardiola over mogelijke interesse in Marchisio. ,,Nee, er is geen interesse. Complimenten voor zijn fantastische carrière bij Juventus en de nationale ploeg. In december kijken we verder of we transfers zullen doen, maar voor nu zijn we compleet.''