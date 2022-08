Heldenonthaal voor Georginio Wijnaldum bij aankomst in Rome

Wijnaldum arriveerde rond 18.00 uur op de luchthaven Ciampino, iets ten zuiden van Rome, waar al honderden fans van AS Roma stonden te wachten. Zijn vlucht naar Rome werd op een bepaald moment door meer dan 12.000 mensen gevolgd.



AS Roma en Paris Saint-Germain kwamen vorige week al tot een akkoord, toen beide clubs in Israël verbleven. Volgens de Italiaanse transferjournalist Fabrizio Romano huurt AS Roma de ervaren middenvelder dit seizoen voor 5 miljoen euro van Paris Saint-Germain, dat de helft van het salaris van Wijnaldum blijft betalen. Volgend jaar kan AS Roma Wijnaldum definitief overnemen voor een bedrag van 8 miljoen euro. AS Roma werd afgelopen seizoen teleurstellend zesde in de Serie A, maar gaat als winnaar van de Conference League rechtstreeks de poulefase van de Europa League in.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wijnaldum maakte vorig jaar transfervrij de overstap van Liverpool naar Paris Saint-Germain. Daar tekende hij een lucratief driejarig contract met een bruto maandsalaris van 916.000 euro, maar sportief werd zijn periode in Parijs geen succes. PSG werd vorig seizoen na een zomer vol grote aanwinsten wel weer kampioen in de Ligue 1 en Wijnaldum kwam nog tot 38 wedstrijden in alle competities (gemiddeld 52 minuten per optreden), maar toch heerste er veel chagrijn in Parijs. Wijnaldum kon nooit echt overtuigen en kwam in de achtste finales tegen Real Madrid niet aan de bak.



Wijnaldum hoefde zich vervolgens eind mei ook niet te melden bij Oranje voor vier wedstrijden in de Nations League begin juni, nadat bondscoach Louis van Gaal zich kritisch uitliet over de 86-voudig international en voormalig vice-captain van Oranje. Na een vakantie van anderhalve maand dacht Wijnaldum zich op maandag 4 juli weer te melden bij Paris Saint-Germain voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar hij kwam niet voor in de plannen van de nieuwe coach Christophe Galtier. De Nederlander mocht niet mee naar Japan voor het trainingskamp dat de club daar belegde en hield zijn conditie de afgelopen tijd op peil met een aantal lotgenoten, spelers die eveneens overbodig zijn verklaard in Parijs.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum op 4 juli bij het verlaten van het trainingscomplex Camp des Loges van Paris Saint-Germain. © ANP / EPA

Nadat hij zich de afgelopen maand zelf fit moest houden is er nu eindelijk een oplossing gevonden voor Wijnaldum, die bij AS Roma na Paulo Dybala (Juventus) en Nemanja Matic (Manchester United) de derde grote naam is die transfervrij binnenkomt bij de ploeg van José Mourinho. Rick Karsdorp is op de rechterflank een vaste waarde in het team van Mourinho, terwijl Justin Kluivert de afgelopen twee seizoenen werd verhuurd aan respectievelijk RB Leipzig en OGC Nice. De oud-Ajacied staat volgens Italiaanse media nu op de nominatie om definitief te vertrekken uit Rome, waar zijn contract over een jaar afloopt.

Wijnaldum wordt na Maarten Stekelenburg (2011-2013), Kevin Strootman (2013-2018), Urby Emanuelson (2014-2015), Rick Karsdorp (2017-heden) en Justin Kluivert (2018-heden) de zesde Nederlander bij AS Roma, dat in 1942, 1983 en 2001 kampioen van de Serie A werd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.