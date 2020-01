Henrichs toch niet naar Bayern, Napoli en Ajax strijden om Vertonghen

Transfertalk Liverpool aast op Vitesse-back Clark, Milan huurt Todibo van Barça

30 december Op 1 januari, woensdag, gaat de transfermarkt weer open en er zijn genoeg ploegen in Europa die gaten in de defensie moeten dichten of juist een goaltjesdief nodig hebben. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.