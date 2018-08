Henry gaat niet in op avances Bordeaux, AS Monaco aast op Promes

PSV kan zich door de transfer van Kevin Strootman naar Olympique Marseille opmaken voor een smak geld. De veertigvoudig international verruilt voor circa 25 miljoen euro AS Roma voor de Franse topclub.



PSV sprak in juli 2013 een doorverkooppercentage van 15 procent af met AS Roma. Dat percentage geldt pas boven de verkoopprijs van toen (16,5 miljoen, plus drie bonussen van 1 miljoen).



De Eindhovenaren hebben daarnaast recht op een solidariteitsvergoeding van een procent, aangezien Strootman in de jaren waarin hij 22 en 23 werd bij PSV onder contract stond. Ook FC Utrecht en Sparta kunnen nog geld claimen, aangezien Strootman daarvoor bij deze clubs onder contract stond. Met name voor Sparta gaat het om veel geld, drie procent van de transfersom.