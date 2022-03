Heracles hoeft geen transfersom voor de omstreden en naar Kazachstan vertrokken Rai Vloet

Heracles Almelo wil geen transfersom voor Rai Vloet, de in opspraak geraakte middenvelder die bij FC Astana in Kazachstan gaat voetballen. Dat melden ingewijden. Heracles zelf wil niet reageren op de ontwikkelingen rond de speler, die vorig jaar een ernstig auto-ongeval veroorzaakte.

De 26-jarige middenvelder heeft nog een doorlopend contract bij Heracles, maar de club liet in januari weten dat hij werd geschorst nadat was gebleken dat zijn betrokkenheid bij het ongeval groter was dan de voetballer eerder had beweerd.

Vloet zat in november 2021 samen met een vriend in de auto die op een andere auto reed, in de nacht van 13 op 14 november. Eén van de inzittenden daarvan, een 4-jarige jongen, overleed aan de gevolgen van de botsing.

De overgang van Vloet naar Astana is op enkele details na afgerond. Heracles was verrast dat het nieuws vrijdag al in Kazachstan werd bekendgemaakt. Naast Heracles speelde de middenvelder in Nederland ook voor PSV, Cambuur, FC Eindhoven, NAC Breda en Excelsior. Vloet had nog een doorlopend contract bij Heracles.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.