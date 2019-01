Higuaín op weg naar Londen, Morata naar Atlético?

Zorgt Higuaín voor een sneeuwbaleffect?

De kogel is door de kerk: Gonzalo Higuaín vertrekt per direct naar Chelsea. Dat meldt Sky Italia en Sky Sports. Na wekenlang beraad zijn AC Milan, dat Higuaín huurde van Juventus, de Italiaanse landskampioen én Chelsea het eens geworden over een huurperiode van zes maanden. Daarna heeft Chelsea een optie tot koop. Op Stamford Bridge treft Higuaín een oude bekende: manager Maurizio Sarri. Higuaín speelde onder Sarri bij Napoli. De transfer leidt vrijwel zeker een sneeuwbaleffect in. Higuaíns enkeltje naar Londen maakt volgens The Guardian het vertrek vrij voor Álvaro Morata naar Atlético Madrid.