Higuain wil naar Chelsea, Ramsey heeft keuze uit drie topcompetities

Gonzalo Higuain heeft volgens Sportmediaset zijn zinnen gezet op een transfer naar Chelsea. De spits staat onder contract bij Juventus, maar wordt nu nog verhuurd aan AC Milan. Met vijf doelpunten in veertien wedstrijden kan zijn verblijf in Milaan niet zeer succesvol genoemd worden en Maurizio Sarri ziet wel wat in zijn oude spits. Bij Napoli was Higuain zeer succesvol onder het leiderschap van Sarri (38 doelpunten in 42 wedstrijden) en Sarri hoopt dat de Argentijn dit ook bij Chelsea kan flikken.