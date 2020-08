Hoe zit het met Messi en de geruchten?

Door Edwin Winkels



Eind september 2000 arriveerde tiener Lionel Messi vanuit zijn geboortestad Rosario met zijn vader Jorge in Barcelona. Enkele onzekere maanden van wachten en een enkel oefenpartijtje later werd op een servetje van een restaurant van een tennisclub een eerste ‘contract’ getekend; Barça wilde het wel proberen met het jonge, onbekende en tegelijk onvoorspelbare Argentijnse talent.



Het verhaal daarna is bekend. Sindsdien is Leo Messi niet meer uit Barcelona vertrokken, heeft hij meer dan 700 officiële wedstrijden voor de club gespeeld, bijna een doelpunt per wedstrijd gescoord en meer dan dertig grote prijzen aaneengeregen. Club en speler zijn met elkaar vergroeid geraakt, zonder elkaar zouden ze niet zo’n glorieuze periode hebben meegemaakt.



Maar als hij eens niet wint, of te weinig, en het gespreide bed dat de club jarenlang was een omgewoelde janboel wordt, dan wordt de nog altijd extreem ambitieuze Leo Messi ontevreden. Als Barça in een eindsprint van elf wedstrijden het Spaanse kampioenschap uit handen geeft aan aartsrivaal Real Madrid, baalt Messi als geen ander. En dat hij alweer vijf jaar geleden voor het laatst met de Champions League in de handen stond, dat doet de kleine Argentijn pijn.