Ibrahimovic overweegt terugkeer naar Malmö: 'Ik heb een aanbod'

'Één missende titel'Zlatan Ibrahimovic denkt er over zijn loopbaan in zijn vaderland af te sluiten. ,,Ik heb geen deuren gesloten. Er is nog een titel die ik niet achter mijn naam heb staan'', zei de 36-jarige topspits, die momenteel in de Verenigde Staten voor LA Galaxy voetbalt, in een podcast van de Zweedse verslaggever Alex Schulman.