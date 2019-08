Inter legt 80 miljoen neer voor Romelu Lukaku

Engeland gesloten Carroll terug naar Newcastle, Tierney naar Arsenal

18:08 De transferperiode in Europa draait op volle toeren en dus regent het nieuwtjes over spelers die wisselen van club. In Engeland mogen clubs sinds vanavond (18.00 uur) geen spelers meer kopen of huren, maar verkopen of verhuren aan clubs in andere landen mag de komende weken nog wel. Mis hier niets van alle geruchten en voltooide transfers.